Neues Controller-Keyboard: Arturia MiniLab 3

Das MiniLab 3 von Arturia ist ein USB Keyboard Controller mit anschlagdynamischem 25 Minitasten-Keyboard.

Es ist mit acht farblich unterlegten, anschlagdynamischen Pads, acht Reglern und vier Fadern ausgestattet. Statt der Handräder für Pitchbend und Modulation sind zwei Ribbon Controller verbaut. Außerdem gibt es eine Chord-Funktion und einen Arpeggiator. Mit den via Shift erreichbaren Transporttasten lassen sich die Hauptfunktionen wie Aufnahme, Tempo, Stoppen und Abspielen in einer DAW steuern. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Software-Paket zur kreativen Musikproduktion, bestehend aus Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, NI The Gentleman, UVI Model D, Loopcloud (kostenloses zweimonatiges Artist-/Studio-Abo) und Melodics (40 kostenlose Lektionen).

Die Features des MiniLab 3: