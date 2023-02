Neuer Desktop-Synth mit Modeling-Engine und Sequenzer

Neuer Synthesizer: Roland präsentiert den SH-4d

Anzeige

Roland kündigt den SH-4d Synthesizer an, ein neues Desktop-Instrument, das mit flexiblen Synthese-Features und einem multitimbralen Sequenzer mit vier Synth-Parts und einem anpassbaren Rhythmus-Part punktet.

Anzeige

Die elf OSC-Modelle der bis zu 60fach polyfonen Modeling-Klangerzeugung bieten vielfältige Möglichkeiten zur Klanggestaltung, von analogen Vintage-Sounds mit den SH-4d-, SH-3D-, Chord-, Ring- und Sync-Modellen bis hin zu hochmodernen digitalen Texturen mit den Cross FM-, Wavetable- und Drawing-Modellen. Emuliert werden u.a. der SH-101 und der JUNO-106 außerdem gibt es eine PCM-Engine mit einer großen Auswahl an Sample-basierten Sounds. Das Gerät ist mit einer flexiblen Modulations-Matrix ausgestattet. Der SH-4d verfügt außerdem neben einer Effektsektion über einen flexiblen Drum-Synthesizer mit reichhaltigen Tone-Shaping-Fähigkeiten, mit denen sich individuelle Kits von Grund auf erstellen lassen. Die übersichtlich gestaltete Bedienoberfläche bietet 32 Drehreglern, vier Schiebereglern und einer Vielzahl von Multifunktionstasten. Die LCD-Anzeige, die Schieberegler und die Taster passen ihre Funktionen automatisch an den gewählten Modus an. An Bord sind außerdem integrierte Bewegungssensoren, die es dem Benutzer ermöglichen, den Sound mit physischen Bewegungen zu steuern. Der D-Motion-Modus ermöglicht die X/Y-Steuerung von zwei Parametern, mit dem Visual Arpeggio lassen sich Arpeggiator-Pattern interaktiv generieren..

Der SH-4d läuft mit einem Standard-USB-C-Handy-Ladegerät oder AA-Batterien bis zu vier Stunden lang. Er verfügt über eine rudimentäre Zwei-Oktaven-Tastatur sowie MIDI I/O für die Verwendung als Soundmodul und Controller in einem erweiterten Hardware-Setup. Das SH-4d fungiert auch als USB-C-Audio/MIDI-Interface mit bis zu 12 Audiokanälen für die Musikproduktion am Computer.

Der SH-4d Sequenzer kostet 649,99 €.