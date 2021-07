RD-8 MK II mit verbessertem Sound und mehr...

Neue Version von Behringers TR-808-Klon

Behringer präsentiert den Nachfolger der RD-8.

Sie heißt RD-8 MKII und soll laut Ankündigung mit einen verbesserten Sound ausgestattet sein, der dem legendären Vorbild Roland TR-808 näherkommt. Zitat Behringer:

“Die Behringer RD-8 MKII Drum Machine wurde von Grund auf neu entwickelt mit sorgfältig ausgewählten Komponenten und Schaltungen, die den Klang der Stimmen sowie das Rauschen und den Phasengang sowohl an den Haupt- als auch an den einzelnen Ausgängen dramatisch verbessert haben. Am wichtigsten ist, dass unsere Ingenieure – zusammen mit unserer Coolaudio-Halbleiter-Schwesterfirma – den 40 Jahre alten BA662-Chip erfolgreich nachgebaut haben, der für die authentischen Stimmen dieses Instruments maßgeblich ist.”

Außerdem wurden weitere neue Funktionen wie das Laden eines Songs, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen, Step-Repeat, Note Repeat, Realtime Triggering und Live-Step Overdubbing implementiert.

Preislich wird der Nachfolger wohl im Bereich der ersten Version liegen.

