Neue Eurorack-Module Anthesis, Sift, Roam, Palace...

Neue Folktek-Module: Ästhetik pur…

Das 2007 gegründete Künstler-Kollektiv Foltek bringt neue Module für das Eurorack heraus. Wie bei Folktek üblich gilt das Motto: das Auge isst bzw. hört mit…

Anthesis bietet eine optisch sehr schön gestaltete analoge Synthesizer-Stimme in einem Modul, die duofon gespielt werden kann und auch FM-Features bietet. Die beiden Oszillatoren erzeugen die Wellenformen Rechteck, Sägezahn, Triangel und Sinus. An Bord ist außerdem ein Sub-Oszillator und ein Bandpass-Filter-basierter Noise-Generator. Eine einfachere Ausführung des Anthesis-Moduls wird unter dem Namen Voices herauskommen.

Sift ist ein Lowpass-Filter-Modul mit Vactrol Ausgang und fünf speziellen Betriebsarten (normal, noise cv integration on the cutoff, square wave replication at the input, extreme resonance overdrive, and all modes combined).

Außerdem hat Folktek noch einen zweifachen Envelope-Generator namens Roam, ein VCA/Mixer-Modul (Fusion) und ein Reverb/Delay-Modul mit dem vielversprechenden Namen Palace angekündigt.

Die Preise für die Module stehen noch nicht fest.

