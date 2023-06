Neu von Make Noise: Spectraphon

Oszillator mit Resynthese und mehr...

Make Noise hat ein neues (auf der Superbooth vorgestelltes) Oszillatormodul im Programm, das es in sich hat. Spectraphon bietet zwei digitale Spektral-Oszillatoren, welche die Klänge vieler Syntheseformen vereinen. Mit seinen acht simultanen Ausgängen, zehn CV-Eingängen, SAM- und SAO-Modi und vielen weitere Funktionen ist Spectraphon ein wahres Biest auf 34TE.

Bei der Spektralen Analyse werden Audioquellen in Bänder aufgeteilt und hinsichtlich Frequenz, Amplitude und Phase analysiert. Aus der erhaltenen Information (bei Make Noise heisst das Array) kann das Signal näherungsweise rekonstruiert werden. Dieser Vorgang wird dann Resynthese genannt. Aber dieser Satz von Signalen kann auch komplett anders angeordnet, versetzt und moduliert werden. Und da setzt das Spectraphon an…

Spectraphon verwendet spektrale Analyse und Resynthese und packt sie in die traditionelle und bekannte Form eines Complex Oszillators. Die beiden Seiten von Spectraphon sind also fast identisch und können in zwei Modi agieren, die Spectral Amplitude Modulation (SAM) bzw. Spectral Array Oszillator heissen. Grob kann man SAM der Analyse und SAO der Resynthese zuordnen.

SAM verwendet externe Signale um die Amplitude der mit Focus eingestellten Harmonischen zu modulieren. Die entstehenden Timbres können “wie ein normaler Oszillator” (FM-) moduliert werden. Und auch als Array gespeichert werden. Diese Arrays können dann Grundlage für den SAO Modus sein.

SAO verhält sich eher wie ein gewöhnlicher Oszillator, läuft also stetig und kann ebenfalls bekannter Manier behandelt und moduliert werden. In beiden Modi fungiert der Partials Parameter gleich und der FM Bus kann ebenso jederzeit verwendet werden, um die beiden Seiten miteinander zu modulieren. Es ist natürlich auch möglich die Follow und Sync Funktionen zu nutzen oder die Seiten miteinander zu patchen.

Spectraphon ist das erste Modul auf Make Noise neu entwickelter Hardware-Plattform. Diese erlaubt eine extrem hohe Auflösung intern und eine große Anzahl von Ein- und Ausgängen bei einem gleichzeitig deutlich reduziertem Noise Floor.

Die Vielzahl von Steuerspannungseingängen im Spectraphon ermöglicht eine riesige Bandbreite an Sounds und die acht simultan abgreifbaren Audio Ausgänge bieten viele Optionen der Klangformung, entweder durch interne oder externe Modulation. Das Klangspektrum reicht von allen möglichen metallischen und organischen Perkussionen und Klängen, bis hin zu neuartigen Spektral- und bekannten FM-Monstern..

Features:

Zweifacher, digitaler Spectral Oszillator

Neue digitale Hardware mit verbesserter Auflösung von Ein- und Ausgängen

Zwei Modi (SAM & SAO)

Vielzahl an Ein- und Ausgängen (CV & Audio)

Verarbeitung externer Signale

Follow und Sync Funktion für VCO B

Spectraphon kostet 668,- €.

