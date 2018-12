The Queen has finally arrived!

Native Instruments Komplete Kontrol S88 im Test

(Bild: Petia Chtarkova)

Alles fließt! Viele Musiker werden es kennen, dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn man plötzlich vergisst, dass man ein Instrument in den Händen hält. Dies ist nur möglich, wenn mein Instrument meine Ideen perfekt in pure Musik verwandelt, mir ermöglicht, mich im wichtigsten Moment nicht mehr um technische Dinge kümmern zu müssen.

In mattschwarzem Finish, mit klaren Formen, einer Bedienoberfläche, die bereits auf den ersten Blick sehr aufgeräumt und strukturiert wirkt, zeigt sich die Komplete Kontrol S88 in zeitloser, geradliniger Eleganz. Die Oberfläche erscheint aufgeräumt. Das Auge wird sofort unbewusst gelenkt und schweift über die einzelnen, klar erkennbaren Bedienfelder mit ihren spezifisch angeordneten Steuerelementen. Intuitiv schreibt man den einzelnen Tastern, Reglern etc. bereits ihre möglichen Aufgaben zu. Der kreative Fluss des Musikmachens wird durch die Möglichkeit der Bedienung der Schnittstelle unterstützt.

Linkerhand befindet sich der Bereich, der zur DAW-Steuerung einlädt. Die obligatorischen Play-, Stop- und Record-Buttons sowie Taster zur Steuerung von Tempo, Loop und Metronom-Einstellungen liegen hier in einer zweireihigen Anordnung. Gängige DAWs wie Maschine, Logic Pro X, Ableton Live, Cubase, Nuendo und GarageBand lassen sich so äußerst komfortabel fernsteuern. Ebenfalls vorhanden sind Solo-, Mute-, Arrange- und diverse Preset-Buttons zum Steuern der unterstützten Hostprogramme. Gerade Maschine, egal ob als Hardware oder auch Softwareversion, wird hier voll unterstützt …

Bild: Petia Chtarkova Auf der Rückseite bietet der S88 alles, was man braucht, inkl. zweier Standard-Din-MIDI-Buchsen zum Anschluss von externem MIDI-Equipmen Bild: Petia Chtarkova Grandiose Aussichten: Zwei gut lesbare hochauflösende Farbdisplays zeigen jederzeit die wichtigsten Infos, Änderungen und Einstellungen an. Der Push-Encoder rechts ermöglicht so eine extrem intuitive Steuerung der wichtigsten Parameter. Bild: Petia Chtarkova Zwei gummierte Pitch- und Modulations-Wheels sowie ein programmierbarer, ultra-berührungsempfindlicher Touch-Strip für expressives Spiel.

Hersteller/Vertrieb: Native Instruments GmbH

Internet: www.native-instruments.com/de

Preis: 999,− Euro

Unsere Meinung:

+ super bespielbare Fatar-Klaviatur mit 88 vollgewichteten Tasten mit Hammermechanik und Aftertouch

+ Steuerung komplexer technischer Vorgänge, ohne vom Musikmachen abzulenken

+ haptisch extrem ansprechend durch wertige Bauteile, zwei hochauflösende Farbdisplays

+ inkl. Native Instruments Komplete 12 Select zum Downloaden

+ sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis

