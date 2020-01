Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Next Generation

NAMM: Korg hat neue Version des SV-2 und SV-2S Vintage Stage Pianos

Das kultverdächtige Korg SV-1 Stage Piano bekommt einen Nachfolger: das SV-2 bzw. das SV-2V in stylischen Metallic-Look.

Das SV-2 verfügt einen Samplespeicher von mehreren Gigabytes, wovon besonders die akustischen Pianosounds stark profitieren sollen. So finden im SV-2 vier Konzertflügel (German Grand, Austrian Grand, Italian Grand und Japanese Grand) und zwei Klaviere (Japanese Upright und German Upright) Platz. Weiteren Klangfarben bietet das SV-2 u.a. mit legendäre E-Piano-Modelle (Reed, Tine, FM, elektromechanisch usw.) inklusive authentischer Reproduktionen der typischen Nebengeräusche sowie der passenden Vintage-Effekte und Boxensimulationen. Auch die Orgelsounds sind mit an Bord und sind mit den Typen Tonewheel-, Röhren-, Transistor- und Pfeifen-Orgeln in breiter Auswahl vertreten. Außerdem bietet das SV-2 funkige Clav-Sounds, zahlreiche Streicher- und Ensemble-Sounds, Chöre, Bläser sowie klassische Synthesizer-Pads, -Leads und Bass-Klänge.

Mithilfe der kostenlos erhältlichen Editor-Software für Mac und PC lassen sich Layer- und Split-Sounds mit bis zu drei verschiedenen Timbres erzeugen (beispielsweise ein Piano-/Bass-Split mit zusätzlichem Streicher-Layer) und als einer der nun 64 Favoriten-Sounds abspeichern. Aufgrund der erweiterten Polyphonie von 128 Stimmen stellen auch lange ausgehaltene Akkorde bei Verwendung mehrerer Layer kein Problem dar.

Die „S“-Variante des SV-2 hat ein edles Metallic Weiß Finish und ist als erstes Instrument aus der Stage Vintage Serie mit eigenen Lautsprechern ausgestattet, die gemeinsam mit dem italienischen Hersteller K-ARRAY entwickelt wurden. Praktisch für alle Pianisten on the Fly für z.B. Chorproben oder ähnlichem.

Alle Modelle des SV-2 sind mit der bewährten RH3-Tastaur von KORG mit Hammermechanik und der graduierten Gewichtung ausgestattet. Sowohl das SV-2 als auch das SV-2 S sind jeweils wahlweise mit 73 oder 88 Tasten erhältlich.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Der Nachfolger des legendären SV-1 Stage Vintage Pianos

Ikonisches Design mit intuitiver Bedienung

Riesiger Sample-Speicher für authentische Piano- und Naturinstrumentenklänge

4 hochkarätige Konzertflügel + 2 Upright Pianos

Große Auswahl authentischer E-Piano-, Clav- und Orgelsounds inkl. der typischen Nebengeräusche, Vintage Effekte und Boxensimulationen

Hochwertige Streicher-, Ensemble-, Bläser-, Chor- und Synthesizer-Sounds

Effekt-Sektion mit echter Röhren-Drive-Schaltung

Erweiterte Polyphonie auf 128 Stimmen

64 Favoritensounds abspeicherbar

Layer- und Split-Sounds mit bis zu 3 Timbres

Kostenloser Editor für MAC/PC erhältlich

Klinken- und XLR-Ausgänge

MIDI IN/OUT + USB-MIDI

Anschlüsse für bis zu 3 Pedale

Farbe: Schwarz [SV-2 73 / 88] / Weiß Metallic [SV-2 73 S / 88 S];

Bewährte RH3-Tastatur mit Hammermechanik und 73 [SV-2 73 / S] bzw. 88 Tasten [SV-2 88 / S] (graduiert gewichtet)

Inklusive DS-2H Sustainpedal mit Halbpedal-Funktion

Optional erhältlich: Vintage Keyboardstativ oder edles Holz-Stativ

Empfohlene Verkaufspreise des Herstellers (inkl. Mwst.):

KORG SV-2 73: 1.899,00 Euro

KORG SV-2 88: 2.049,00 Euro

KORG SV-2 73 S: 2.049,00 Euro

KORG SV-2 88 S: 2.199.00 Euro

Ab Mitte Februar 2020 soll das SV-2 und SV-2S verfügbar sein.

Weitere Informationen findest du unter: www.korg.de