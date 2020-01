Keyboards 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

NAMM: Clavia Nord kündigt Nord Wave 2 an

Zuletzt hatten die Schweden ihre Piano-Sektion erweitert, jetzt sind wieder die Tasteninstrumente für elektronische Sounds dran. Das Clavia Nord Wave 2 ist ein 4-Part-System Synthesizer der Virtuell analoge Synthese, Samples, FM und Wavetable mit einem Layer-fokussierten Interface kombiniert.

Der Nord Wave 2 bietet Effekte, Arpeggiator und das klassische 4-fach-Multitimbrale System, das jetzt allerdings Layer genannt wird – sie können jetzt auch übereinander gelegt werden. Samples werden nicht an Bord reingeladen, sondern mittels Software en bloc komprimiert auf das Gerät geladen. Es kann auch eine FM kreiert werden, was mit Sampling und Sinus bereits sehr wirkungsvoll sein kann. Außerdem sind Wavetables möglich und klassische subtraktive Standardoszillatoren mit Symmetriemodulation (PWM etc.).

Das Basis wurde hier wohl das Nord Lead 2 herangezogen, es gibt einige feste Filtertypen, zum Beispiel auch das „Moog Filter“ (M) und zwei ADSR-Hüllkurven plus AD für Filter, Lautstärke und Modulation der Oszillator-Sektion sowie ein LFO. Neu ist das Display mit Namen und Grafikfähigkeit im Synth-Bereich.

Wann der Nord Wave 2 verfügbar ist und was er kosten soll, ist noch nicht bekannt.

