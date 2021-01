Groovebox mit Zen-Core-Integration

NAMM 2021: Roland stellt Verselab MV-1 vor

Mit Verselab MV-1 präsentiert Roland zur NAMM 2021 eine Groovebox mit Zen-Core- Klangerzeugung zum unkomplizierten Erstellen kompletter Songs in einem Gerät.

Das kompakte Pultgerät ist mit 16 anschlagsdynamischen Pads und Lauflichtprogrammierung ausgestattet und bietet die Möglichkeit, Vocals (oder andere Audiosignale) aufzunehmen. An Bord ist eine leistungsfähige Effektsektion und die Möglichkeiten ewrden durch die Integration von Rolands Zenbeats-App erweitert. Anschlussseitig verfügt das Verselab über MIDI-DIN-Buchsen (IN und OUT), SD-Cardslot, zwei Kopfhöreranschlüsse, einem XLR-Mikrofonanschluss mit Phantomspeisung, USB, und Stereo- Ein und Ausgänge. Ein Batteriebestrieb ist möglich.

Hier die Features von Verselab MV-1: