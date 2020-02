Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Modularsynth mit eigenwilligem Design

NAMM 2020: alles Banane beim Xenomorph?

Zur NAMM 2020 stellt Xenomorph einen ungewöhnlichen Modularsynth vor, bei dem die Patch-Verbindungen mit Bananensteckern ausgeführt sind.

Der Xenomorph ist augenscheinlich ein semimodularer, analoger Synth-Bolide der vom raren Fenix II und III des holländischen Herstellers Synton inspiriert wurd. An Bord sind u.s. drei Oszillatoren, drei Hüllkurven, fünf LFOs, verschiedene Filter-Typen (einschließlich eines Formantfilters), Effekte und ein einfacher Stepsequenzer. Ein Preis steht noch nicht fest, in der ersten Jahreshälfte 2020 soll er verfügbar sein.

