...auch der Vocoder VC340 wird bald dasein

NAMM 2019: Michael Thorpe bei Behringer, RD-808 + mehr

Michael Thorpe, der Macher von Mode Machines und Entwickler vieler innovativer Hardware-Produkte, ist der neue Synth-Chef in Deutschland bei Behringer (oder wurde Thorpe geklont?).

Auch bei den Hardware-Produkten von Behringer gibt es Neuigkeiten: der TR-808-Klon RD-808, von vielen sehnsüchtig erwartet, soll im März 2019 in die Läden kommen und 299,- $ kosten. Ebenfalls im März am Start sein wird der Klon des legendären Roland-Vocoders VC-330 Vocoder Plus, der VC340. Er wird für 599,- $ zu haben sein.

