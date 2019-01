schnörkelloses Masterkeyboard

NAMM 2019: Akai MPK Road 88 Keyboard Controller mit Hammermechanik

Akai stellt zur NAMM 2019 einen neues Masterkeyboard vor, das ohne Schnickschnack auskommt und für den tourenden Profi gedacht ist.

Das MPK Road 88 besitzt eine Tastatur mit 88 Tasten, Hammermechanik und Aftertouch, die sich in zwei Zonen splitten lässt. Eine Soundcard mit vier Ausgängen ist eingebaut. Das Masterkeyboard haust in einem schnörkellosen schwarzen Case. MIDI via USB ist (neben MIDI-DIN) auch an Bord und es können drei Pedale angeschlossen werden (2 x Expression, 1 x Sustain). Im Lieferumfang ist diverse Software enthalten (Akai Pro VIP, AIR Music Tech DB-33, AIR Music Tech Velvet plus AIR Music Tech Mini Grand for Road 88). Das Keyboard kostet ca. 900,- Euro.

