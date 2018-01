NAMM 2018: Yamaha Montage OS-Update

Yamaha präsentiert auf der NAMM 2018 ihr Flaggschiff-Synthesizer MONTAGE, der mit dem neuen Betriebssystem v2.0 einen noch größeren Funktionsumfang bietet.

Anzeige

Das Montage-OS-Update bietet Erweiterungen und Verbesserungen in Klangauswahl, Steuerung und Workflow. Neben zahlreichen Anpassungen und Verbesserungen der Navigation, Steuerung und des Workflows bringt MONTAGE OS v2.0 99 neue Performances mit, die sich perfekt anpassen und modifizieren lassen, um den eigenen Vorstellungen zu entsprechen. Die Klangauswahl wächst noch weiter durch die vollständige Kompatibilität des MONTAGE OS v2.0 mit Voices und Performances von MOTIF XS, MOTIF XF und MOXF, die sich nun mühelos importieren lassen. Sie profitieren dabei auch von dem neuen DSP, dem großartigen Klang der Pure Analog Circuit Technologie und der Motion Control Synthesis. Mit der kostenlosen FM Converter Web-App (www.yamahasynth.com/fmconverter) können auch Inhalte von DX7, DX7II, TX802 und TX816 in MONTAGE importiert und genutzt werden. Zu den nützlichen Verbesserungen des neuen MONTAGE OS kommen mit den John Melas Tools noch weitere Hilfen hinzu.

Yamaha hat mit der Berliner Firma Skylife zusammengearbeitet, um eine spezielle Version der erfolgreichen Software SampleRobot zu erstellen. Damit wird es besonders leicht, eigene Samples zu erstellen und direkt mit MONTAGE zu verwenden.

Yamaha

Spezielle Version von SampleRobot für einzigartige Sounds

Von Vintage-Synthesizern über Orchesterinstrumente bis zu wilden Geräuschen ermöglicht SampleRobot das Festhalten von Sounds in spielbarer Weise. Der automatisierte Workflow und die intuitive und anpassbare Benutzeroberfläche erleichtern die Archivierung und Aufbereitung eigener Sounds enorm. Neben dem kreativen Erstellen vollständig individueller Klänge bietet sich SampleRobot MONTAGE Edition auch an, um Sounds von anderen Klangerzeugern in MONTAGE zu speichern und so auf Tour mit nur einem Instrument den gesamten Klangkatalog abdecken zu können.