NAMM: 2018: KORG D1 Stage-Piano

KORG präsentiert zur NAMM 2018 mit dem D1 ein extrem schlankes Stagepiano, das über die gleiche hochwertige RH3-Tastatur verfügt wie das Workstation-Flaggschiff KRONOS.

Die Gewichtung der 88 Tasten ist in vier Zonen graduiert, wodurch tiefere Töne einen stärkeren Anschlag erfordern als höhere, was dem Spielgefühl eines echten Konzertflügels extrem nahe kommt. Mit seinen 30 verschiedenen Klangfarben, der Reproduktion echter Konzertflügelresonanzen und dem mitgelieferten Sustain-Pedal ist das D1 optimal für den Einsatz auf der Bühne oder auch zum Proben zuhause ausgestattet.

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale im Überblick:

– Stagepiano im schlanken Design

– 88 voll gewichtete Tasten, in 4 Zonen graduiert gewichtet

– Hochwertige RH3 Tastatur aus dem KRONOS

– 120-fache Polyphonie

– 30 Klangfarben

– Dämpferresonanz

– Key-Off Simulation

– 3 Effekte

– Inklusive Notenhalter und Sustainpedal

– Anschlüsse: LINE OUT L/R, MIDI IN/OUT, Kopfhörer, Dämpferpedal

– Farbe: Schwarz

– Made in Japan

Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers (inkl. 19% MwSt.): 699,00 €

