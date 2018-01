NAMM 2018: Keytar von Alesis – Vortex Wireless 2

Alesis präsentiert zur NAMM Show die neue Vortex Wireless 2 Keytar – ein USB/MIDI Controller mit verschiedenen virtuellen Instrumenten. Kabellos kann man die Keytar mit einem Computer verbinden, integriert sich somit in jede DAW wodurch auf einfache Weise Plug-ins und virtuelle Instrumente gesteuert werden können. Ein mitgelieferter USB Receiver wird dazu an einen Mac oder PC angeschlossen und stellt eine drahtlose USB/MIDI Verbindung mit dem Vortex Wireless 2 her.

Die Vortex-Wireless ist zum Preis von 259,- Euro zu haben, mehr Infos findest du unter: www.alesis.de/vortex-wireless-2

Anzeige

Systemvoraussetzungen

• Freier USB 1.1 Port

• PC: Windows 7 Service Pack 1; Minimum Dual Core 2 GHz (Intel Core i5 oder i7 empfohlen)

• Mac: Mac OS X 10.8.5; Core Duo Processor (Intel Core i5 oder i7 empfohlen)

• Mindestens 4 GB RAM Arbeitsspeicher (8 GB oder mehr empfohlen)

• 5 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte (Download und Installation)

• Internetzugriff

Technische Daten

• Tasten: 37 anschlagdynamische Tasten & Aftertouch

• Oktaven: 10 Oktaven mit +/- Buttons

• Zonen: 2 Zonen mit einstellbarem Splitpunkt

• Fader: 8 blau hintergrundbeleuchtete Fader, 1 Lautstärkefader

• Pads: 8 anschlag- und druckempfindliche Pads mit RGB Hintergrundbeleuchtung

• Taster: +/- Taster, Sustain-Taster, 7 Funktions-Taster mit Hintergrundbeleuchtung, Oktaventaster

• Weitere Bedienelemente: Touchstrip, Pitch-Bend Wheel, Beschleunigungssensor, Sustain-Taster

• Display: 3-Zeichen LCD

• Anschlüsse: USB, 5-Pin MIDI Ausgang

• Stromversorgung: USB oder 4 AA Batterien

• Maße: 89,4 x 25,4 x 7,4 cm

• Gewicht: 2,9 kg