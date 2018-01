NAMM 2018: Avid Sibelius 2018

Avid präsentiert auf der NAMM 2018 ein Update von Sibelius, der Notations-Software, die u.a. von Musikern wie Steve Reich und Chick Corea eingesetzt wird.

Anzeige

Die Möglichkeiten der Avid-Cloud wurden erweitert; es gibt mehr Speicherplatz und mehr Möglichkeiten, Files zu teilen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Das Sibelius-Update bringt außerdem viele neue Nations-Features und Verbesserungen. Die Basis-Sibelius Version bietet 1 GB Speicherplatz, 10 GB kosten 4,99 US Dollar, 30 GB 9,99 US Dollar und 80 GB 24.99 US Dollar.

