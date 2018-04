Musikmesse 2018: Magus Modular Synthesizer von Rebel Technology

Rebel Technology wurde mit frei programmierbaren Hardware- Geräten (OWL-Pedal und OWL Modular-Eurorackmodul fürs Eurorack) bekannt. Jetzt stellt die Firma drei interessante Hardware-Synths als Kickstarter-Projekte in unterschiedlichen Preisklassen vor.

Magus (Euro) ist ein Synth-Modul fürs Eurorack und das leistungsfähigste der Geräte; es kostet 420 britische Pfund. Wesentlich günstiger sind die kleineren Geräte Wizard (160,- UKP) und (90,- UKP), die ohne Display auskommen müssen. Algorithmen lassen sich mit Max Gen (Max/MSP), PureData, FAUST und C++ erstellen. Programmierunwillige können aber auch auf eine sehr große Patch-Library zurückgreifen.

Die Features der Geräte:

• 48kHz 24-bit stereo audio

• 32-bit floating point DSP

• Powerful ARM Cortex M4 processor

• 8 Megabyte RAM

• Latency down to less than 1 millisecond

• 3.5mm stereo headphone / line level output

• 3.5mm stereo line level input

• 20x 12-bit bidirectional CV patch points (Magus only)

• 128×64 OLED display (Magus)

• Dual mono audio inputs and outputs (Magus)

• 2x CV in and 2x CV out, 12-bit (Wizard)

• 1x trigger input, 1x trigger output (Wizard)

• 1x trigger input, 1x CV input (Alchemist)

• USB MIDI Host interface (Magus and Wizard)

• USB MIDI Device interface

• 16x RGB LEDs (Magus)

• 1x RGB LED (Wizard and Alchemist)

• DC Power Jack, 2.1mm centre positive

Kickstarter / Magus