Die Perfekte Hardware für Plugins?

MP MIDI Controller verbindet Soft- und Hardware

Es ist das große Hin- und Her der Synthie- und Producer-Welt: Hardware? Oder lieber doch software? Ein neuer Controller macht sich auf, beide Welten zu vereinen. Ob es klappt?

Selbst jede noch so lockere Runde zwischen Musikfans gerät in ruppige Diskussionen: „Klar bedienbare“, „pure“ und „direkt klingende“ Hardware hier …. „Unendliche Möglichkeiten“, „Erweiterbarkeit“ „Platz- und Gewichtsersparnis“ als Punkte für Software dort.

Anzeige

(Bild: MP MIDI)

Doch es gibt und gab schon immer wieder Bemühungen, beide Sphären zu vereinen: DAW-Controller hier, softwaregetriebene Hardwaresynthesizer dort. Ein weiteres ungewöhnliches Konzept stellt jetzt MP MIDI vor.

Die Idee: auf einem großen Display in der Mitte des Geräts wird – wie gewohnt – das Softwareplugin angezeigt. Dieses findet per HDMI in den MP MIDI Controller. Mit Knöpfen an den äußeren Rändern lässt sich dieses dann hardwareseitig bedienen.

Das soll sowohl auf dem Mac als auch an einem PC und mit allen großen DAWs funktionieren. 32 Encoder unterstützen die Musikerin oder den Musiker dann beim Schrauben. Diese werden zudem insofern softwareseitig ergänzt, dass das begleitende Programm zum Beispiel Beschriftungen ergänzt und so die Poties zuordnet. Dabei lassen sich verschiedene Arrangements verwenden.

Im folgenden Video könnt ihr euch das Ganze einmal in Aktion mit einem Bx Oberhausen ansehen und anhören:

—

Ein Preis oder Erscheinungstermin ist momentan leider noch nicht bekannt. Weitere Informationen findet ihr aber >> auf der Website des Herstellers.