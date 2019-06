Auf Indiegogo

Motoren-Synthie per Crowdfunding

Wer bisher dachte: Motoren gehören in die Karosserie eines Automobils und alles andere an Technik in einen Synth, für den gibt es jetzt einen Gegenbeweis. Der „Motor-Synth“ sucht momentan über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo nach Unterstützern.

(Bild: youtube, Gamechanger Audio)

Die Idee hinter dem Außergewöhnlichen Konzept von Gamechanger Audio, die auch schon für manch anderes kurioses Konzept bekannt geworden sind: Motoren können potentielle Modulatoren für den Sound eines Synthesizers sein. Kurzerhand acht kleine Antriebe wurden im Gehäuse eines Desktop-Synthesizers verbaut und können via Potentiemeter oder sonstigem Input (Das Gerät beherrscht unter anderem MIDI, CV und Data-Sync) angewählt werden. Das Ganze nennt sich dann „elektro-mechanischer“ Synthesizer.

Wie beim Tonabnehmer einer E-Gitarre werden die rotierenden Bewegungen dann in Sound umgewandelt, was irgendwo zwischen beisendem Röhren, tatsächlich an Motorengeräusche erinnernden Sound und jeder Menge Krach liegt. Mehr zu dem Gerät und weitere Hintergründe könnt ihr euch im folgenden Video ansehen:

Auf Indiegogo wurde der von den Entwicklern erbetene Preis von 50.000$ bereits am ersten Tag erreicht. Momentan (Stand 31. Mai) liegt die Finanzierung bei rund 195.000$. Momentan läuft das Projekt noch 27 Tage, für 849$ bekommt ihr ein Exemplar aus der Early-Bird-Produktion.

Wie immer gilt bei einem Crowdfunding-Projekt: die erfolgreiche Umsetzung ist nicht garantiert. Das Risiko liegt auf eurer Seite, sollte es das Vorhaben nicht bis zum Abschluss schaffen.

