Moogfest 2019

Moog Vocoder gesichtet

Moog Music wird auf dem Moogfest 2019, das vom 25. bis 29. April in North Carolina stattfindet, einen neuen Vocoder vorstellen.

Anzeige

Ein Videoteaser zeigt einen halbmodularen Vocoder, der in einem Pultgehäuse unterbracht ist, das dem des Moog Mother-32 und des Mother-32 ähnelt. 10 Fader deuten auf möglicherweise 10 Frequenzbänder hin. Es ist unklar, ob das Gerät nur in begrenzter Stückzahl auf dem Moogfest erhältlich sein wird oder bald auch als Serienmodell an den Start kommt.

Moogfest

Das könnte Sie auch interessieren: