Moog IIIp wieder aufgelegt!

Moog wird eine limitierte, handgefertigte Auflage des legendären Modularsystems IIIp anbieten. Wer 35 000 US Dollar zuviel hat, kann das Geld jetzt in ein potentes Klangwunder umwandeln.

Es werden allerdings nur 40 Stück des Modularsynths der in den sechziger Jahren erstmals gebauten IIIp erhältlich sein. Das System umfasst drei Cabinet-Gehäuse und ist u.a. mit zehn der klassischen 901-VCOs ausgerüstet.

Hier die Features des IIIp:

1x 901 Voltage Controlled Oscillator

3x 901A Oscillator Controllers

9x 901B Oscillators

3x 902 Voltage Controlled Amplifiers

1x 903A Random Signal Generator

1x 904A Voltage Controlled Lowpass Filter

1x 904B Voltage Controlled Highpass Filter

1x 904C Filter Coupler

1x 905 Reverberation Unit

3x 911 Envelope Generators

1x 911A Dual Trigger Delay

1x 912 Envelope Follower

1x 914 Extended Range Fixed Filter Bank

1x 984 Four Channel Mixer

1x 991 Lowpass and Highpass Filter with Attenuator

1x 992 Control Voltage/Attenuator Panel

1x 993 Trigger & Envelope Voltages Panel

1x 994 Multiples Panel

4x Console Panel No. 3, each including:

– 4-input mixer with + and – outputs

– 2 Trunklines

– Control Voltage Switches

– Master Volume

– Click Filter

1x Console Panel No. 1 including:

– 3 Control Voltage and Trigger Outputs

1x Console Panel No. 9 including

– Power Switch

– Pilot Lamp

– Fuse Holders

1x 350 Watt 120 VAC or 230 VAC Switch Selectable Power Supply

www.moogmusic.com