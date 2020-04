Entropic Doom,

Mission Control Houston: Neue Module von AJH vorgestellt

Der englische Hersteller AJH stellt eine Reihe neuer, interessanter Module für das Eurorack vor, die von Alex4 vertrieben werden.

Anzeige

Dieses Modul wurde entwickelt, um die Radio-Übertragungen aus der Apollo-Zeit nachzustellen.

Um “Mission Control Houston” zu sein, fügt die Quindar PTT-Taste (Push to Talk) einen kurzen 2.525Hz Quindar-Ton zum Beginn der Übertragung hinzu, dann wird am Ende der Nachricht die PTT-Taste oder der Schalter losgelassen und ein kurzer 2.475Hz Quindar-Ton zum Audio hinzugefügt. In diesem Modus ist die Bandbreite leicht reduziert.

Für “Astronaut comms” drücken wir den Capsule PTT-Schalter, mit dem wir dem Audiosignal farbiges Rauschen, Verzerrung, Bandbreitenreduzierung und entweder Brummen oder LGM (Little green men space tone) Rauschen hinzufügen können.

Man kann das Modul auch verwenden, um Rauschen, Brummen, Verzerrung, Bandbreitenreduzierung und LGM-Rauschton zu jedem modularen Pegel-Audio hinzuzufügen, und wenn das Mikrofon angeschlossen bleibt, können Theremin-ähnliche Sounds auch mit sorgfältiger Lautsprecherrückkopplung hinzugefügt werden.

Lunar Module kostet 295,- €.

Precision Voltages: ist nicht nur eine Präzisions-Spannungsquelle, die superpräzise Steuerspannungen (z.B. für VCOs) erzeugt, sondern auch ein sehr genauer Spannungsaddierer, hat zwei Kanäle (A & B) und beide Vollspannungen (Oktaven) oder 1/12 Volt-Schritte (Noten) können entweder zum Eingangssignal addiert oder davon subtrahiert werden. Perfekt zum Hinzufügen eines Spannungsoffsets zum Ausgang eines Sequenzers oder zum Hinzufügen von umschaltbaren Oktaven zu einem VCO, das nur über Grob- und Feineinstellungen verfügt.

Es hat auch einen “Mix”-Ausgang, der es ermöglicht, entweder A-Kanal für sich allein oder mit dem Dreiwege-Umschalter Kanal B kann entweder zu Kanal B addiert oder von Kanal B subtrahiert werden, und dies zusätzlich zu der Addition und Subtraktion pro Kanal, die vorhin erwähnt wurde….

Precision Voltages kostet 270,- €.

Dieses 14TE breite Modul ist ein spannungsgesteuerter rauschbasierter Oszillator, kurz Noisillator genannt. Es erzeugt 1/f Rauschen, das dann durch eine Rückkopplungsschleife gesendet wird, die es ermöglicht, das Rauschen in Abhängigkeit von den Einstellungen der Frequenz- und Resonanzsteuerungen oder der Eingangsfrequenz- oder Resonanz-CV’s in unterschiedlichem Maße “abzustimmen”. Die abgestimmte Schaltung kann auch FM-moduliert werden,

An Bord ist außerdem ein XOR-Ringmodulator und ein einen XOR-Verstärker, die beide auch als eigenständige Module agieren können.

Entropic Doom kostet 330,- €.

Website