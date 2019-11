Analoge VCOs, umschaltbar auf DCO-Betrieb; Zwei Filter pro Stimme

MFB Synth Pro: neuer achtstimmiger Analog-Bolide

Die Berliner Hardwareschmiede MFB stellt einen neue, sehr vielversprechenden polyfonen Synthesizer vor. Der achtstimmige Synth Pro besitzt eine analoge Klangerzeugung, die auf dem monofonen Synth II basiert, aber weiterentwickelt wurde.

Anzeige

Die spannungsgesteuerten Oszillatoren sind diskret aufgebaut. Ein spezielles Feature ist die Möglichkeit, die Oszillatoren wahlweise in den besonders stimmstabilen DCO-Betrieb umgeschaltet werden, was z.B. in einer Live-Situation hilfreich sein kann. Die bereitgestellten Wellenformen lassen sich überblenden.Oszillator-Sync und -FM sind möglich. Im SYNTH PRO kommen pro Stimme gleich zwei Filter zum Einsatz, die seriell oder parallel verschaltet werden können. Das Tiefpassfilter arbeitet als Kaskadenfilter mit einer Flankensteilheit von 24 dB/Okt. und basiert auf dem SSI 2144-Chip. Das Multifilter und die VCAs basieren auf OTA’s. Beide Filter und die VCA’s können durch unterschiedliche Quellen moduliert werden. Die LFOs und Hüllkurven werden pro Stimme durch schnelle Prozessor berechnet. Eine Effektsektion liefert Hall, Chorus, Flanger und Delay. Abgerundet wird das Ganze durch einen internen polyfonen Sequenzer und einen monophonen Arpeggiator..

Hier die Features des

* Analoge VCOs, umschaltbar auf DCO-Betrieb

* Sägezahn<>Dreieck<>Rechteck/Pulse<>Ringmodulator/Noise überblendbar

* Sync und FM im VCO-Modus

* 3 Oszillatoren, jeweils mit Sub-OSC

* Analoges 24-dB-Tiefpassfilter

* Analoges 12-dB-Multimodefilter mit Tief-, Hoch- und Bandpasscharakteristik

* 2 analoge VCA

* 2 LFOs (Sägezahn, Rechteck, Dreieck, Zufall), temposynchronisierbar, One-Shot-Modus

* 3 Hüllkurvengeneratoren: 2 x ADSR, 1 x ADS(R), jeweils mit Loop-Funktion

* Effektsektion mit Hall, Echo, Chorus und weiteren Effekttypen

* Voll speicherbar

* Integrierter Arpeggiator und polyphoner Step-Sequencer

* Senden und empfangen von MIDI CC’s

* Stabiles Metallchassis, Made in Germany

* Unverbindliche Preisempfehlung: 1.080,- Euro

MFB