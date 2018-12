loopop schaut sich das ContinuuMini an

Das Haken Continuum zeigte schon vor vielen Jahren, in welche Richtung die Bedienung von elektronischen Instrumenten einmal gehen könnte. Mit dem ContinuuMini soll es bald eine kleine Version geben, die jetzt erfolgreich auf Kickstarter finanziert wurde.

Die Besonderheit des Contiuum von Haken ist sein Bedienkonzept. Anders als bei einem Piano sind Eingaben in quasi alle drei Dimensionen möglich: Die Oberfläche kann gedrückt und Eingaben sowohl horizontal (also herkömmlich) als auch vertikal (wie bei einem Pitch-Bend) getätigt werden.

Mit dem MPE-Standart wurde MIDI erst dieses Jahr so erweitert, dass entsprechende Daten auch an weitere unterstützte Klangerzeuger gesendet oder von anderen Controllern empfangen werden kann. Das ContinuuMini ist quasi der kleine Bruder des Continuum und stammt ebenfalls aus der Feder von Lippold Haken. Auf Kickstarter wurde das Gerät nun erfolgreich finanziert und sammelte insgesamt rund 220.000$ ein – Ziel waren 60.000$. Das Gerät scheint also auf der Plattform recht beliebt gewesen zu sein.

Der Youtuber loopop stellt in seinem Video das Instrument genauer vor und nimmt dabei die verschiedenen Features unter die Lupe:

