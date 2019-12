Keyboards 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Erica sprach: DIY ist tot! Lang leben DIY!

Letzte und neuste DIY-Kits von Erica Synths

Die bisherige DIY-Serie von Erica Synths wird eingestellt und durch die neue Education-Kits-Serie ersetzt. Das Erlernen von Grundlagen der Synthesizer-Technik und Elektronik soll damit erleichtert werden. Die alten noch vorhandenen Kits, gibts zum Schleiderpreis.

Der Hardware-Hersteller Erica Synths hat eine wirklich solide Serie an DIY-Modulen geliefert, mit denen Interessierte ein eigenes und sehr umfangreiches Modular-System aufbauen konnten. Die Firma gibt diesen Zweig auf – schade. Allerdings steigen Erica Synth dafür in eine neue Richtung ein: Bald soll es eine neue Modul-Reihe für Lernwillige geben, die in das Thema Synthesizer und Elektronik tiefer eintauchen möchten. Die Neuen sollen attraktiver in der Preisgestaltung sein, außerdem gibt es ausführlichere Handbücher und Beschriftungen zu den Kits. Beigelegte Anleitungen sollen außerdem zum modifizieren, aufbohren und umlöten ermutigen.

Erica Synths möchte mit dem Education-Projekt eine neue Ära einläuten. Das Modul-System Pico System III mit vorgefertigten Preset-Voice-Cards zeigt, wohin es gehen könnte. Die neue Kits sind sicher nicht nur für Einsteiger interessant!

Den restlichen Vorrat von den bisherigen DIY-Modulen bietet Erica Synth mit einem Rabatt von 15% an.

Mehr Infos und den Shop findest du unter: www.ericasynths.lv/shop/