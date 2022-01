Keyboards Digital 02/2019 DIGITAL SUMMER+++DON AIREY: An den Tasten von Deep Purple+++GEWA MUSIC: Ein Blick in die Produktion+++SAMPLING VS. PHYSICAL MODELING: Die Unterschiede zwischen Konserve und Original Produkt anzeigen

Neue Nanobox-Serie vorgestellt

Lemondrop und Fireball: Zwei neue Mini-Synths von 1010music für Tiefstapler

Zwei neue polyfone Hardwaresynths für die Westentasche präsentiert 1010music; sie sind Teil der jetzt gestarteten Nanobox-Serie.

Die Geräte sind mit einem Touchscreen, vier Tastern und zwei Encodern spartanisch ausgestattet, bieten aber viel Klangpotential und lassen sich auch via MIDI-Controller steuern. Lemondrop ist ein Granular-Synthesizer, der vierfach polyfon ist, Fireball arbeitet mit mit einer achtstimmigen Wavetable-Engine. Eigene Samples und Waves kann man via Mini-SD-Karte laden. Folgende Anschlüsse sind an Bord der 95,25 x 76,2 x 38,1 mm großen Mini-Synths: USB-C-Anschluss, Mini-TRS für MIDI In und Out, Clock In, Line In und Line Out, SD-Cardslot.

Die Features von Lemondrop:

– 2 Granulatoren plus Oszillator

– 4-stimmige Polyphonie

– 2 Multimode-Filter, 2 Hüllkurven, 2 LFOs und Modulationssequenzer

– Effektsektion zwei EffektwegenPer MIDI steuerbar

– über 100 Presets und WAV-Dateien

– Presets und WAV-Dateien auf microSD-Karte speicherbar

Die Features von Fireball: – Wavetable-Synthesizer – 2 Wavetables plus Oszillator – 8-stimmige Polyphonie – 2 Multimode-Filter, – 2 Hüllkurven, 2 LFOs und Modulationssequenzer – Per MIDI steuerbar – Effektsektion zwei Effektwegen – Touchscreen – mehr als 100 Presets und WAV-Dateien

Lemondrop und Fireball kosten jeweils 449,- €.

