Kunstkonzerte – Piano-Event in Kölner Kunstgalerien

Am Samstag den 24.11.2018 finden im Belgischen Viertel in Köln von 12 bis 21 Uhr die Kunstkonzerte statt. Dazu stehen in Kunstgalerien Pianos und E-Pianos der Hersteller Yamaha und Kawai zum Antesten und Anspielen bereit. Vor Ort beantworten Produktspezialisten eure Fragen rund um die Instrumente und das Piano-Spiel.

Zum Rahmenprogramm gehören kleine Konzerte in den einzelnen Galerien, mit spontanem und gemütlichem Charakter. Das bietet den Besuchern die Möglichkeit, etablierte und professionelle Pianisten in kleinem Rahmen persönlich zu treffen und kennenzulernen. Zu den bisher bestätigten Künstlern gehören Tim Schwerdter (Cro) und Gregor Schwellenbach. Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos zum Rahmenprogramm folgen!

Die Kunstgalerien im „Belgischen Viertel“ in Köln bieten eine einzigartige und außergewöhnliche Plattform, um das Piano-Spiel zu entdecken und zu erleben. Ziel der Kunstkonzerte ist es, durch die Musik der Künstler eine Verbindung zwischen Besucher und Pianospiel aufzubauen und die Lust und den Spaß daran zu wecken, neu zu entfachen oder zu steigern. Deshalb sind sowohl Anfänger, Fortgeschrittene, Profis aber auch einfach Musikbegeisterte herzlich eingeladen. Die Kunstkonzerte schaffen außerdem eine Symbiose zwischen den Kunstformen Bildender Kunst und Musik, und bieten Freiraum für Kreativität, die vor Ort an den Tasten ausgelassen werden kann. Kommt vorbei!

Hier findest du ein Interview mit Tim Schwerdter, das wir letztes Jahr mit ihm führten.

(Bild: Markus Thiel)

Wann: 24.11.2018, 12 bis 21 Uhr

Wo: Kunstgalerien Belgisches Viertel

In der Galerie Art of Buna, Genter Str. 26, 50672 Köln, wird Kawai einige Instrumente zum Antesten bereitstellen. Nur wenige Meter entfernt, in der Galerie Martina Kaiser Bismarckstraße 50, 50672 Köln, wird Yamaha ausstellen.

