Kult-Hardware und Vintage-Schätze

Seit der ersten Ausgabe im März 2006 ist Love The Machines (und Autor Bernhard Lösener) ein fester Bestandteil von Sound&Recording. Kaum ein zweiter kennt sich so gut mit Synthesizern, Drumcomputer und Co. aus, geschweige denn, dass jemand wüsste wer, wann, welchen in welchem Song verwendet hat.

Hier findest du alle 126 Ausgaben von Love The Machines, die bis Mai 2017 erschienen sind:

Yamaha RX7 (*1988)

Vermona E 2010 (*1977)

Kawai R-100 (*1987)

Steiner Masters Touch (*1981)

Roland MC-202 (*1982)

Akai XR10 (*1989)

Electro Harmonix EH 8000 (*1979)

Simmons SDS 800 (*1985)

Philips PMC 100 Composer (*1986)

Korg SQ-10 (*1978)

Casio SK-1 (*1986)

Korg DVP-1 (*1986)

SCI Pro-One (*1988)

Korg X-911 (*1980)

Korg Mono/Poly (*1982)

EDP Wasp (*1978)

Coron DS-7 Drum Synce (*1982)

Ultimate Percussion 5x (*1985)

Korg MS.50 (*1978)

Waldorf Pulse (*1995)

Elka Wilgamat (*1977)

Trüstedt Let-System (*1977)

Korg Poly-800 (*1984)

Oberheim OB-Mx (*1994)

Optigan (*1971)

ULT Sound DS-1 ProMuzer (*1978)

PPG Wave 2.3 (*1985)

C64 SID-Soundchip (*1982)

Yamaha FS1R (*1998)

Moog Multimoog (*1978)

Simmons SDS 3 (*1979)

Ensoniq Fizmo (*1998)

Korg Mini Pops 7 (*1966)

Octave The Cat (*1976)

Sequential Circuits Tom (*1985)

Orgon Systems Enigiser (*1996)

Simmons SDS 9 (*1995)

Roland GR-300 (*1980)

Yamaha SY99 (*1991)

Powertran Transcendent 2000 (*1978)

Casio FZ-1 / Hohner HS-1 (*1987)

Marion Systems MSR-2 (*1993)

E-mu Systems Emulator II (*1984)

Oxford Synthesizer Company OSCar (*1983)

Korg DSS-1 (*1986)

Sennheiser Vocoder VSM-201 (*1978)

Elka / Echolette Drummer One (*1971)

Akai S 612 (*1985)

Roland System- 100M (*1978)

PAiA Programmable Drum Set (*1975) Fatman (*1994)

Crumar Spirit (*1983)

Simmon SDS7 (*1984)

Atari 2600 (*1977) Synthcart (*2002)

Korg PS-3100 (*1977)

Dr. Böhm Soundlab (*1983)

Korg Wavestation A/D (*1991)

Oberheim Xpander (*1984)

Korg Wavedrum (*1994)

Casio VL-1 (*1981)

Triadex Muse (*1972)

Korg Electribe ER-1 (*1999)

Korg 770 (*1976)

Nanoloop (*1999)

Roland SH-2 (*1979)

TI 99/4A (*1981)

Yamaha CS-30 (*1979)

Cactus Desert Drums (*1983)

Yamaha DX100 (*1986)

Roland TR-77 (*1972)

Moog Prodigy (*1979)

Pollard Syndrum (*1976)

Roland Jupiter-6 (*1983)

Casio MT-400V (*1984)

Yamaha AN200 (*2001)

Korg DW-8000 (*1985)

Yamaha RX8 (*1989)

Roland Juno-6 (*1982)

Jonox Xbase 09 (*1996)

Kawai K3 (*1986)

Roland MC-303 (*1996)

Akai VX 600 (*1988)

Korg KR-55 (*1979)

Roland SPV-355 (*1979)

Yamaha CS-10 (*1977)

Roland CR-68/78 (*1978)

Teisco 60 F (*1980)

Alesis SR-16 (*1990)

Casio CZ-1 (*1986)

Yamaha RS7000 (*2001)

Roland System-100 (*1975)

Star Instruments Synare PS-3 (*1977)

Akai AX60 (*1985)

ARP Explorer (*1974)

Roland R-70 (*1992)

Oberheim Matix 6 (*1985)

MPC Electronics The Kit (*1982)

Yamaha FB-01 und TX81Z (*1987/88)

Waldorf RackAttack (*2002)

Boss RX-100 / Roland RV-100 (*1978/79)

Moog Sonic Six (*1972)

Korg Electribe S (*2000)

Technics SY-1010 (*1979)

Tama Techstar TS 305 (*1985)

Yamaha PSS-790 (*1990)

Oberheim OB-X Synthesizer (*1979)

Roland GR-700 Gitarren-Synthesizer (*1984)

LSDJ Tracker für Nintendo Gameboy (*2000)

Yamaha CS01 Mini-Synth (*1981)

Red Sound DarkStar (*1999)

Acidlab Miami

Yamaha DX200 (*2001)

Mode Machines SID (*1988)

Crumar DS 2 (*1978)

SCI Prophet 2000 (*1985)

Roland TR-909 (*1983)

Legendäre HipHop-Drummaschinen (Kompilation)

Kawai K5000 (*1996)