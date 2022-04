Keyboards Digital 02/2019 DIGITAL SUMMER+++DON AIREY: An den Tasten von Deep Purple+++GEWA MUSIC: Ein Blick in die Produktion+++SAMPLING VS. PHYSICAL MODELING: Die Unterschiede zwischen Konserve und Original Produkt anzeigen

Der neue bietet doppelte Polyphonie, doppelter Soundspeicher und doppelt so viele Effekte...

Korg stellt neue Version des volca fm vor

Der volca fm ist einer der leistungsfähigsten Synths der volca-Serie; jetzt präsentiert Korg einen Nachfolger, der mit vielen Features punktet.

Der volca fm der zweiten Generation ist ein voll ausgestatteter FM-Synthesizer im portablen Kompaktformat, der in Hinblick auf Klang und Funktionsumfang keinerlei Kompromisse eingeht. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger wurde die Polyphonie auf 6 Stimmen verdoppelt, und zu seinem bekannten Chorus-Effekt gesellt sich nun auch noch ein wohlig-weicher Reverb-Effekt hinzu, wobei beide Effekte gleichzeitig genutzt und getrennt voneinander geregelt werden können. Außerdem bietet der volca fm nun Platz für 64 verschiedene Soundprogramme sowie eine inspirierende Zufallsfunktion, mit deren Hilfe sich auf Knopfdruck völlig neue Klänge erzeugen lassen. Als erster Vertreter der volca Reihe überhaupt verfügt der volca fm der zweiten Generation neben MIDI IN auch über einen MIDI OUT Anschluss, wodurch sein intuitiver 16-Step-Sequencer nun auch dazu verwendet werden kann, externe Klangerzeuger anzusteuern. Neu ist ebenfalls, dass sich der kompakte Synthesizer – über eine externe MIDI-Tastatur angesteuert – nun auch anschlagdynamisch und somit besonders expressiv spielen lässt, sofern die angeschlossene Tastatur Anschlagdynamik unterstützt.

Der Sequencer-Modus “Warp Active Step” sorgt für besonders interessante rhythmische Verschiebungen, während die Pattern Chaining-Funktion Sequenzen mit einer Länge von bis zu 256 Steps erlaubt. Geblieben ist die klassische Struktur des Synthesizers mit seinen 6 Operatoren und 32 Algorithmen, mit denen er den Weg zu den legendären FM-Sounds der 80er- und 90er-Jahre ebnet. Dabei reicht die Kompatibilität zum Yamaha DX7, dem wohl legendärsten FM-Synthesizer überhaupt so weit, dass dessen originale Soundprogramme in den volca fm übertragen werden können. Der volca fm der zweiten Generation wird mit einem KORG Software-Bundle ausgeliefert.

Die wichtigsten Features neuen volca fm:

– FM-Synthesizer mit 6 Operatoren im klassischen volca Format

– Polyphonie: 6 Stimmen

– 32 klassische Algorithmen

– 16-Step-Sequencer mit Motion Sequencing

– 2 gleichzeitig nutzbare und getrennt regelbare Effekte (Chorus und Reverb)

– Kompatibel zu klassischen FM-Sounds (einladbar über SysEx)

– Vielseitiger Arpeggiator

– Inspirierende Zufallsfunktion zum Erzeugen neuer Klänge auf Knopfdruck

– Über MIDI anschlagdynamisch spielbar

– MIDI IN und MIDI OUT

– SYNC IN und SYNC OUT

– Integrierter Lautsprecher

– Betrieb über sechs AA-Batterien oder Netzteil (optional erhältlich)

– Umfangreiches Software-Paket im Lieferumfang

Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers (inkl. Mwst.): 189,00 €

