Korg Prologue im Test

Es kommt einem vor, als wären die 80er-Jahre in vollem Gange: Die (Hardware!-)Synthesizer-Kriege toben erbarmungslos, echte Gewinner sind bislang nur die Keyboarder, die sich jetzt auch bei den polyfonen Synths einer zunehmend großen Auswahl an Analog-Schlachtschiffen erfreuen können. Korg lässt jetzt den polyfonen HybridSynth Prologue vom Stapel, der einige Besonderheiten bietet, die bei der Konkurrenz nicht zu finden sind.

Der kleine Minilogue mit seiner klangstarken Analog-Engine war schon sehr vielversprechend. Nun legt man bei Korg eine Schippe drauf und will mit einem Flaggschiff-Synth auch alle Keyboarder, die Mini-Tastaturen hassen und mehr Stimmen und Features brauchen, ins Visier nehmen. Der Prologue ist in zwei Darreichungsformen mit 8 und 16 Stimmen verfügbar. Er arbeitet mit einer speziellen, analog/digitalen Klangerzeugung, deren Digitalpart sogar mit eigenen Oszillator-Kreationen bestückt werden kann. Außerdem ist noch eine leistungsfähige Effektsektion an Bord.

Unsere Meinung:

+ guter, eigenständiger Sound

+ Multi-Sound Generator, der das Erstellen eigener Oszillatortypen erlaubt

+ bitimbral

+ gute Effektsektion mit Realtime-Eingriff und der Möglichkeit, eigene Effekttypen zu programmieren

+ viele Soundspeicherplätze

− kein Step-Sequenzer

− kleines OLED-Display

− kein Aftertouch

Das OLED-Display ist nur unwesentlich größer als beim Minilogue; reizvoll auch hier die Wellenformdarstellung des Ausgangssignals. Dieter Stork Der digitale MultiSound-Generator besitzt ein eigenes Display im 7-Segement-Retrolook. Dieter Stork Auf der Rückseite findet man neben dem Netzkabel-Anschluss für das eingebaute Netzteil, Stereo-Ausgänge (unsymmetrisch), Kopfhörerbuchse, MIDI-In und -Out, USB-MIDI-Anschluss, Sync-In und -Out sowie Anschlüsse für Expression- und Damper-Pedal. Einen Audioeingang gibt es leider nicht. Dieter Stork Der kleinere, achtstimmige Prologue muss ohne Kompressor auskommen und ist mit einem vieroktavigen Keyboard ausgestattet; zudem sind einige Parameter nur über das Edit-Menü erreichbar. Archiv

Hersteller: Korg

Internet: www.korg.com

Straßenpreis:

Prologue 16 ca. 2.000,− Euro

Prologue 8 ca. 1.500,− Euro

