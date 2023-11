Korg KAOSS Replay: das Monster KAOSS Pad ist da…

Pad-Sampler mit integrierten Kaoss-Effekten

Das Korg KAOSS Replay ist ein Pad-Sampler, der sich vor allem durch seine intuitiv steuerbaren Performance-Effekte auszeichnet. Als neue Kaoss-Pad-Generation bietet es nun auch eine Sampling-Funktion.

Dank der vielfältigen Pad-Sampler-Funktionen lassen sich pro Projekt bis zu 128 Sample Slots mit Loops, One-Shots oder sogar Komplett-Songs bestücken. Anschlagdynamisch und farbig beleuchtet sind die Sample-Pads in 8 Bänken organisiert, die wiederum über 16 Pads aufrufbar sind. Die Pads können zudem einem der beiden Gruppen-Fader zugeordnet werden, wodurch sich nahtlose Übergänge realisieren lassen. Samples lassen sich über den Audioeingang, den integrierten Mikrofoneingang oder per Resampling direkt aus der laufenden Performance aufnehmen. Über das farbige 5“ OLED-Touchdisplay lassen sich die Samples dann trimmen und bearbeiten. Fertige Stems, Loops oder Songs können per USB in das KAOSS Replay übertragen werden. Für jedes Pad stehen bis zu 12 Hot-Cue-Punkte zur Verfügung, über die man sofort zu bestimmten Punkten innerhalb eines Samples oder Tracks gelangt.

Weitere DJ-typische Funktionen wie Tap-/Auto-BPM, Sync, Quantize und Variable Pitch sind ebenso vorhanden wie 128 Performance-Effekte, die neben KAOSS-Klassikern wie Filtern, Delays, Reverbs und Looper-Effekten auch Exoten wie Vinyl Stop sowie Pitch-Effekte für ein angeschlossenes Mikrofon bieten. Mit der Pad Motion-Funktion lassen sich die Effekte spielend leicht automatisieren oder mit einem Druck auf die „Touch Hold“-Taste feststellen. Das Gerät kann auch über USB-C mit Strom versorgt werden.

Die Features des KAOSS Replay:

16 anschlagdynamische Sample-Pads mit farbiger LED-Beleuchtung

5“ OLED-Touchdisplay zur intuitiven Steuerung der Kaoss Effekte

128 Sample-Slots pro Projekt (16 Pads á 8 Bänke)

jedes Sample-Pad kann einen One-Shot, einen Loop oder einen kompletten Song beinhalten

bis zu 100 Projekte auf einer microSD-Karte speicherbar (bis zu 32 GB Speicherkarten werden unterstützt, 8 GB microSDHC Karte im Lieferumfang enthalten)

128 dynamische Kaoss Effekte

2 frei zuweisbare Gruppenfader für nahtlose Übergänge zwischen Samples und Tracks, Tap- / Auto-BPM-, Sync-, Quantize- und Variable-Audio-Funktionen

12 Favoritenspeicher

12 Hot Cue Punkte pro Sample Pad

integriertes USB-Audio-Interface (2 In / 2 Out, 48 kHz, 16-Bit)

zusätzliche Effekte für den Mikrofoneingang: Tone, Delay, Reverb

Aufnahmefunktionen: Sampling, Resampling (maximal 30 Minuten), Live-Recording (maximal 100 Minuten)

Abmessungen (B x T x H): 185 x 284 x 56 mm

Gewicht: 2 kg

Anschlüsse:

Line / Phono Eingang Cinch (umschaltbar mit schaltbarem Phono Gain)

Mikrofoneingang (nur für dynamische Mikrofone geeignet): 6.3 mm Klinke

AUX Eingang: 3.5 mm Miniklinke Stereo

Line Ausgang: Cinch

Stereo Kopfhörerausgang: 6,3 mm Klinke

Fußtastereingang: 6,3 mm Klinke

MIDI Ein- und Ausgang

USB MIDI (1x Ein- und Ausgang)

Das KAOSS Replay kostet 1099,- €.

