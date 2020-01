DIY-Projekt von Sam Battle

Konsolen-Attacke: Sega MegaDrive Synthesizer von Look Mum No Computer

Sam Battle, der Kopf hinter Look Mum No Computer hat mit dem Sega MegaDrive Synthesizer ein neues DIY-Synth-Project am Start.

The Sega MegaDrive (der in den USA als Sega Genesis vermarktet wurde) ist ein 16-bit Video-Spiel-Konsole, die 1988 auf den Markt kam. Die FM-Klangerzeugung basiert auf einem Yamaha YM2612-Chip, der sechs Kanäle mit jeweils 4 Operatoren bietet. Battle stattete viele Sound-Parameter der Konsole mit eigenen Reglern aus, die zudem noch per CV gesteuert werden können.

