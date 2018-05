Kompaktlautsprecher Bose S1 Pro im Test

FOTO: Dieter Stork

Seit jeher steht Bose für einen kraftvollen Sound, und das gerne im praktischen, handlichen Format. Mit der S1 Pro hat Bose eine neue Universalbox auf den Markt gebracht, die für Solokünstler oder Duos sehr interessant ist, sich aber auch als Keyboard-Amp/Monitor für Proberaum und Bühne eignet. Ob die Eierlegendewollmilchsau tatsächlich hält, was sie verspricht, wollen wir für euch in Erfahrung bringen.

Für den genannten Einsatzbereich zählt Bose ganz sicher nicht zu den üblichen Verdächtigen, und so hat man bereits beim Auspacken eine gewisse Erwartungshaltung. Auf den ersten Blick findet man nichts, an dem man sich stören könnte. Die Box ist wirklich kompakt und hat mit knapp 7 kg ein angenehmes, wertiges Gewicht. Mit dem Griff an der Oberseite hält man sie sicher in der Hand, ohne dass sie dabei klobig wirkt. Die Box ist von drei Seiten gummiert, sodass sie in drei Positionen auf den Boden gestellt werden kann und − auch dank des Gewichts − immer sicher steht, selbst wenn der Boden mal etwas schief sein sollte. In den verschiedenen Positionen strahlt die Box einmal gerade heraus oder schräg nach oben, im etwa 35°- und 45°-Winkel. Sie ist also definitiv auch als Monitor konzipiert.

Anzeige

FOTO: Dieter Stork

Unsere Meinung:

+ vielseitige Einsatzmöglichkeiten

+ durchdachtes Bedienkonzept

+ Klang und klangliche Reserven

+ Schutzhülle und Akku optional

− keine Klangregelung im Aux-Kanal