Wez Clarke von Masterchannel geklont

KI-generierter Star-Engineer in deinem Studio

Anzeige

Der Grammy-Preisträger Wez Clarke hat den weltweit ersten KI-Klon eines Egineers vorgestellt.

Anzeige

In Zusammenarbeit mit dem KI-Mastering-Unternehmen Masterchannel wurde die Wez Clarke MasteringKI entwickelt. So wie Stimmklone die stimmlichen Eigenschaften von Sängern einfangen, so verkörpert Wez Clarke AI das Fachwissen des zweifachen Grammy-Nominierten Clarke. Wez Clarke baut auf dem bestehenden KI-Mastering-Service von Masterchannel auf, der autonom wie ein professioneller Mix-Egineer arbeitet.

Das neue Tool bietet jedem Musiker die Möglichkeit, von den Entscheidungen von Clarke während des Engineering- und Mastering-Prozesses zu profitieren. Clarke hat 13 britische Nummer-1-Singles gemischt, darunter Hits für Künstler wie Beyoncé, Rudimental, Tinie Tempah, Naughty Boy und Little Mix. Er mischte Clean Bandit und Jess Glynnes “Rather Be”, das 2015 mit einem Grammy ausgezeichnet wurde.

Das in Oslo ansässige Unternehmen Masterchannel ging 2022 an den Start, und sein Abonnementmodell wurde im August desselben Jahres eingeführt. Masterchannel bietet zwei Abomodelle (15.- und 20.- Euro monatlich); letzteres enthält die Wez Clarke-KI.

Website