Drum-Kits mit Physical Modeling

Keinen Drummer gefunden? IK Multimedia Modo Drum!

IK Multimedias stellt Modo Drum vor, einen Drum Kit-Soft-Synth, der mit Physical Modelling arbeitet. In der Modo-Serie ist bereits ein leistungsfähiges Bass-Instrument erschienen.

Modo Drum enthält 10 Drumkits, die sich nach eigenen Vorstellungen konfigurieren und modufizieren lassen. Dank der in Realtime mit Physical Modelling erzeugten Sounds klingt das Plug-in sehr dynamisch und lebendig. Im Focus stehen vor allem klassische “Natur”-Drum-Sounds. Eine Effektsektion mit 19 Effekten aus IK’s T-RackS- and AmpliTube-Serie und 1400 Groove-Pattern sind außerdem an Bord.

Modo drum (VST/VST3/AU/AAX) ist ab August zum Einführungspreis von 299,- € verfügbar (regulär 399,-€).

IK Multimedia

