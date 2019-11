Komplettes PA-System im Kleinformat

JBL EON One Compact veröffentlicht

Mit der Eon hat JBL bereits eine lange Erfolgsgeschichte zu verzeichnen. Jetzt hat der Hersteller die jüngst Generation vorgestellt – die JBL Eon One Compact. Sie richtet sich u.a. an Singer-Songwriter und DJs.

Die neue JBL EON ONE Compact wiegt nur 8 kg und kann dank eingebautem Akku überall hin mitgenommen werden. Entsprechend vielseitig ist sie einsetzbar. Das All-in-One PA-System besteht aus einem voll ausgestattetem, digitalen 4-Kanal-Mixer mit Effekten, Verstärker und Lautsprecher. Trotz der geringen Größe leistet sie eine erstaunliche Klangqualität und laut Hersteller einen Schalldruck von 112 dB. Der Akku hat eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden und lässt sich innerhalb von 2,5 Stunden komplett wieder aufladen (Herstellerangaben). Wem das zu lange dauert, kann den Akku auch ohne Werkzeug jederzeit schnell wechseln und einfach einen neuen nehmen. Am Mischpult können Mikrofone, Musikinstrumente und externe Audioquellen (wie MP3-Player, CD-Player) angeschlossen werden. Für die weitere Klangregelung hat die JBL EON ONE Compact einen digitalen Signalprozessor mit Lexicon- und dbx-Effekten.

Musik lässt sich per Kabel oder Bluetooth auf den Lautsprecher streamen. Bis zu vier EON ONE Compact können außerdem mit der EON Control App synchronisiert und gleichzeitig gesteuert werden.

Bild: CHAD KIRKLAND 2019

Features im Überblick

Einfacher Transport, dank ergonomischem Griff und einem Gewicht von nur 8 kg

Leicht austauschbarer Lithium-Ionen Akku mit einer Ladezeit von 2,5 Stunden

Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, 4 Stunden bei maximaler Lautstärke

4-Kanal-Mixer zur individuellen Klangregelungen

Leistungsstarker DSP, mit Effekten von dbx und Lexicon

Audio-Streaming über Bluetooth auf bis zu 4 EON ONE Compact

Der 8″ Tieftöner liefert eine knackige, straffe Basswiedergabe bis 37,5 Hz

Mit einem maximalen Schalldruck von 112dB genug Leistung für kleinere Events

EQ-Presets optimiert automatisch den Klang der Lautsprecher

Musik-Ducking senkt automatisch den Musikpegel, um Sprache hervorzuheben

Hochständerflansch zur einfachen Montage auf einem Lautsprecherstativ

Zwei aktive USB-Ports zum schnelle Aufladen mobiler Geräte (Smartphone, Tablet)

Kopfhörerausgang

Die UvP inklusive MwSt. liegt bei: 772,- Euro

Mehr Infos findest du unter: www.audiopro.de/de/34952.html