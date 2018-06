Auf Tour mit Jonathan Davis

Interview mit Keyboarder Sven Martin

(Bild: Shaun Vizzy)

Diesen Traum teilen viele: Man packt sein Instrument unter den Arm und macht sich auf den Weg nach Hollywood, um dort als Musiker durchzustarten. Einer, der es wirklich gewagt hat, die deutschen Gefilde zu verlassen, um sein Glück in den USA zu versuchen, ist der Musiker und Toningenieur Sven Martin.

Mittlerweile wohnt der gebürtige Düsseldorfer seit über 15 Jahren im Entertainment-Mecca Los Angeles und hat es geschafft, mit seiner Kunst als Begleitmusiker und als Ingenieur für den Broadcast-Sektor Fuß zu fassen. Als Keyboarder für die Band t.A.T.u, mit denen Sven jahrelang spielte, hat er die ganze Welt bereist. Aktuell steht Sven mit Jonathan Davis, dem Sänger von Korn, auf der Bühne und ist dort für die synthetischen Klänge zuständig.

Ich erwische Sven an einem seiner vier Off-Days für die aktuelle Jonathan-Davis-Tour zum Skype-Interview, um mit ihn ein wenig über das Leben als Tour- und Session-Musiker und seine Arbeit für Jonathan zu plaudern.

Hi Sven, mittlerweile wohnst du in Los Angeles wenn ich das richtig sehe. Wie ist deine Geschichte, und wie kommt man als deutscher Musiker nach LA und wird Keyboarder für den Sänger von Korn?

Die Geschichte ist völlig ungeplant gewesen. Ich habe Ende der 90er in Düsseldorf Ton und Bild studiert, habe dieses Studium aber nicht beendet, weil ich direkt in Amerika geblieben bin. Eigentlich wollte ich nur für ein kurzes Praktikum rübergehen. Ich hatte mich damals bei den Ocean Way Recording-Studios für ein zweimonatiges Praktikum beworben, was dann 1999 möglich war…

