In dieser How-To-Synth-Folge zeigen wir euch, wie ihr den markanten Synthi-Sound aus dem Song Sweet Dreams (Are Made Of This) von Eurythmics am Rechner mit Software-Synthesizern nachbauen könnt. Das MIDI-File dazu wurde uns von Geerdes Media zur Verfügung gestellt und könnt ihr hier herunterladen.

Anzeige

Der Song ist von 1983 und bietet einen Sound der so charakteristisch für den Klang der 80er Jahre steht wie kaum ein anderer.

Viel Spaß beim Nachbauen.