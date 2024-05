Neuer Anstrich für das Hohner Bravo III

Vorstellung Hohner-Akkordeon „My Color“

Die „My Color“-Serie bietet dir nicht nur erstklassige technische Features und ein klangvolles Musikerlebnis, sondern auch die Möglichkeit, deinen persönlichen Stil voll zum Ausdruck zu bringen. Wähle aus zehn verschiedenen Farben das Akkordeon, das am besten zu dir passt. Hohner möchte mit den lebendigen Farben der „My Color“-Serie den traditionellen Akkordeon-Look neu definieren und so auch dich als jungen Musiker begeistern. Es ist an der Zeit, das Akkordeon als das coole Instrument zu entdecken, das es wirklich sein kann. Mach dich bereit, die Musikszene mit deinem neuen Hohner Akkordeon zu erleben!

Neuer Schwung für traditionelle Instrumente

Die „My Color“-Serie ist eine Hommage an die Individualität jedes Musikers. Mit zehn verschiedenen Farboptionen bietet Hohner jedem Akkordeonisten die Möglichkeit, sein Instrument nicht nur musikalisch, sondern auch visuell an seinen persönlichen Stil anzupassen. Ob lebhaftes Rot, tiefes Blau oder elegantes Schwarz – wähle die Farbe, die am besten zu dir passt. Ein zentraler Aspekt der „My Color“-Serie von Hohner ist der Wunsch, das traditionelle Image des Akkordeons aufzubrechen und ihm einen moderneren Anstrich zu geben. Mit den zehn verschiedenen Farbvarianten will Hohner den oft als „altbacken“ wahrgenommenen Touch klassischer Akkordeons auffrischen. Diese Initiative zielt darauf ab, das Instrument auch für jüngere Musiker attraktiver zu machen und eine neue Generation von Akkordeonspielern zu inspirieren. Die farbenfrohen Optionen spiegeln zeitgemäße Trends und persönliche Stile wider und machen die „My Color“-Akkordeons zu einem Blickfang, der die Neugier und Begeisterung junger Musiker wecken soll. Hohner versteht, dass die optische Erscheinung eines Instruments eine Schlüsselrolle dabei spielen kann, junge Menschen zum Ausprobieren und Erlernen neuer Musikformen zu motivieren.

Technische Details der Akkordeons

Die „My Color“-Akkordeons sind mit 34 Melodietasten und 72 Bassknöpfen ausgestattet, was sie zu vielseitigen Instrumenten für eine breite Palette musikalischer Genres macht. Die Instrumente sind 3-chörig, was einen vollen, reichen Klang garantiert, der sowohl Solisten als auch Ensemble-Spielern gerecht wird.

Diskant und Bass

Das Modell verfügt über 5 Diskantregister und 2 Bassregister, die es den Spielern ermöglichen, den Klangcharakter des Akkordeons nach Bedarf anzupassen. Die Registertasten selbst sind mit einer eleganten Oberflächengestaltung versehen, die nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch eine angenehme Haptik bietet.

Neues Design

Ein herausragendes Merkmal der „My Color“-Serie ist das neugestaltete, offene Diskantverdeck, welches nicht nur den Klang beeinflusst, sondern auch ein visuelles Statement setzt. Der schwarze Stoffbalg fügt sich gut in das moderne Design ein, während die matte Lackierung den Instrumenten ein edles und zugleich unempfindliches Finish verleiht.

Silent-Key Technologie

Ein weiteres Highlight ist die modifizierte Tastaturlagerung „Silent-Key“, die speziell entwickelt wurde, um die Geräuschentwicklung beim Tastenanschlag zu minimieren. Diese Technologie macht die „My Color“-Serie ideal für das Üben in lärmempfindlichen Umgebungen und sorgt für ein ungestörtes Spielgefühl.

Fazit

Mit der „My Color“-Serie setzt Hohner neue Akzente in der Welt der Akkordeons. Die Kombination aus fortschrittlicher Technik, durchdachtem Design und der Option zur Personalisierung macht diese Instrumente zu einer ausgezeichneten Wahl für Musiker aller Stufen. Durch diese stilistischen Updates hofft Hohner, das Akkordeon als ein vielseitiges und spannendes Instrument zu repositionieren, das sowohl in klassischen als auch in modernen musikalischen Kontexten seinen Platz findet.

