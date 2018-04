High Definition Vinyl soll 2019 kommen

Es kommt ja doch nicht alle Tage vor, dass ein neuer Typ oder ein weiterer Evolutionsschritt eines Speichermediums angekündigt wird. Mit High Definition Vinyl soll aber bereits 2019 ein Tonträger auf den Markt kommen, der Platten-Liebhaber, DJs und solche, die es werden wollen, besonders interessieren dürfte.

Nach Jahren des HD-Trends für Fernsehen und Streaming darf jetzt also auch das Medium Schallplatte in den Genuss von hoher Auflösung kommen. Die österreichische Firma Rebeat Innovation arbeitet nämlich an einem neuen Tonträger – mit im Vergleich zur herkömmlichen Schallplatte verbesserten Eigenschaften.

Dazu gehören nach Angabe des Herstellers:

Verbesserte Soundqualität

Eine Erhöhung der Musiklaufzeit um 30%

Eine höhere Amplitude von bis zu 30%

Eine Bespielung der Daten mithilfe von Lasern statt dem Einsatz von Chemikalien

Weitere Verbesserungen bei der Hestellung der Platten

HD Vinyl soll dabei auch von allen Plattenspielern abgespielt werden können, die es bisher gibt – es ist also nicht notwendig, sich extra einen neuen Turntable zu kaufen. Laut der Website Pitchfork sollen die ersten HD-Vinyls bereits 2019 auf den Markt kommen.

