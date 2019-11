Keyboards 02/2019 DIGITAL SUMMER+++DON AIREY: An den Tasten von Deep Purple+++GEWA MUSIC: Ein Blick in die Produktion+++SAMPLING VS. PHYSICAL MODELING: Die Unterschiede zwischen Konserve und Original Produkt anzeigen

24-Voice Resonator Poly Synth aus Dänemark

Gotharman’s Zybraz: ein neuer Hardware-Synth mit Resonator Oszillatoren

Die dänische Hardwareschmiede Gotharman hat einen neuen Desktop-Synth namens Zybraz herausgebracht, der einige ungewöhnliche Features mitbringt und ab Dezember lieferbar ist.

Zybraz ist 24stimmig und arbeitet mit einem Multi-Waveform-Resonator-Oszillator pro Stimme; die Wellenformen lassen sich morphen. Das Multimode-Resonanz-Filter bietet acht Filtermodes, eine Effektsektion mit modulierbaren Parametern ist auch an Bord.

Gotharman’s Zybraz kostet 599,- € (Frühbesteller 539,- €).

Die Features des Zybraz:

63 user re-writable presets. Preset 64 (preset 8, bank 8) are always an initialized preset, to give you a neutral startpoint, when creating new sounds. This can’t be written.

-2 parts. Upper and lower.

–24 voices polyphony.

-One oscillator per part. A morphable (sine/triangle/saw/square/feedwave) multi-waveform oscillator with a resonator.

-One noise generator per part. Goes through the oscillator resonator. Parameter: Noise level.

-1 filter per part. 8 filter types (LPF1, LPF2, BPF1, BPF2, HPF1, HPF2, FAT, DESTROY).

-1 effect processor per part. 8 effect types (Delay, roto delay, bass enhancer, variator, bitcrush, distortion, resonator1, resonator2).

-1 VCA per part.

-2 envelopes per part. 1 ADSR and 1 decay. The ADSR envelope alway controls the output VCA, but it can control other parameters at the same time. Parameters: Attack, decay, sustain, release, decay2.

-2 LFO’s per part. One for the filter and LFO1, one for the rest of the parameters. Parameters: LFO Rate, filter LFO rate.

-Most parameters can be controlled by MIDI CC’s.

-Pitch Bend range can be set separately for each part.

– Mono out.

MIDI: In and out.

Size: 16 x 13 x 4.5 cm

Weight: 0.9 KG

Gotharman