GEWA UP400 – Homepiano im Test

(Bild: Dieter Stork)

GEWA platziert ein neues Instrument namens UP400 an der Spitze seiner HomepianoFlotte. Zu dessen Highlights zählen ein integriertes 3-Wege-Soundsystem und ein Touchdisplay als virtuelles Bedienfeld, außerdem der neue Sound »Vienna Grand«. Wie schlägt sich das UP-Flaggschiff damit in der Praxis?

Mit dem UP400 greifen die Vogtländer die obere Mittelklasse der Homepianos an. Die Optik mit Vorderbeinen, fast lückenloser Rückwand, ausziehbarer Tastaturabdeckung und dem Notenpult auf dem Pianodach ist recht zeitlos und gefällig. Verglichen mit dem UP380G/WK (Test in KB 5+6. 2018), über dem der Hersteller das teurere 400er in seiner Modellflotte platziert, fallen sogleich die oberen schmalen Lautsprecheröffnungen im Gehäuse auf.

Und im Unterbau des UP400, über der Dreier-Pedaleinheit, befinden sich zwei nach vorne abstrahlende Bass-Lautsprecher. Davor wird ein magnetisch am Ständer haftender, leichter Abdeckrahmen angebracht, dessen schwarzes Gewebe allerdings pfleglich behandelt werden sollte.

Generell ist die Verarbeitung aber auf ziemlich gutem Niveau und toppt die des UP380. So ist das Gehäuse des UP400 solider verarbeitet, insbesondere die Rückseite. Besser gelöst ist auch die Verkabelung der Pedaleinheit, die wie die »Subwoofer-Einheit« mit Metallsteckern erfolgt. Nach dem Zusammenbau sind diese Kabelverbindungen gut im Piano versteckt.

Bild: Dieter Stork Das Touchdisplay ist in dieser Preisklasse ein Highlight. Die Bedienung darüber ist weitgehend intuitiv. Registrierungen beispielsweise sind rasch erledigt. Und der Homescreen begrüßt den Spieler mit seinen vier Favorite-Sounds. Bild: Dieter Stork Mit Vorderbeinen, nahezu geschlossener Rückwand und hohem hinteren Gehäuse mit Notenpult darauf ist die Optik GEWA-typisch und klassisch. Auffällig sind die oberen Lautsprecheröffnungen, und hinter der Abdeckung oberhalb der Pedaleinheit verbergen sich Subwoofer. Bild: Dieter Stork Bei der gewichteten Klaviatur mit Hammermechanik und Dreifach-SensorTechnik kommen Holzelemente in den Tasten zum Einsatz. Mattierte Decklagen sorgen für eine gute Griffigkeit. Bild: Dieter Stork USB-to-Device und zwei Kopfhörerbuchsen liegen vorne links unter der Tastatur, und das hintere Anschlussfeld bietet Line-In, eine zusätzliche Sustain-Pedal-Buchse, einen Stereoausgang, MIDI-In und -Out, USB-to-Host sowie die Netzkabelbuchse. Die Anschlüsse für das Dreier-Pedal und die Subwoofer liegen zwischen Gehäuse und Ständer verborgen.

Hersteller/Vertrieb: GEWA MUSIC GmbH

Internet: www.gewamusic.com

Preis: 2.690,– Euro

Unsere Meinung:

+ hochwertige, dynamische Flügelsounds

+ gute Tastatur

+ komfortable Bedienung

+ kraftvolles Wiedergabesystem

– kein Part-Effektblock für Registrations