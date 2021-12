Profi-Gerät fürs Studio und Live-Situationen

Geschlossener Kopfhörer von Austrian Audio

Austrian Audio (im Vertrieb von Sonic Sales) stellt den Nachfolger des offenen Hi-X65 Kopfhörers vor.

Anzeige

Der Hi-X60 ist ein geschlossener Kopfhörer, der sich u.a. für den Einsatz in lauten Umgebungen, im Studio oder für FOH Einsätze eignet und die lineare Klangcharakteristik der Hi-X6 Serie aufweist. Er ist als professioneller Referenzkopfhörer für Mixing, Mastering und Recording Konzipiert.

Die geschlossene Bauform verhindert ungewolltes Übersprechen auf das Mikrofon in Aufnahmesituationen. Umgekehrt ist der Hi-X60 auch für das Abhören in lauteren Umgebungen, wie z.B. an der Tonregie bei Livekonzerten aber auch beim Aufnehmen am Instrument, durch die hohe passive Geräuschunterdrückung geeignet.

Alle Berührungspunktedes Kopfhörers sind aus weichem Memory Foam gefertigt – das soll ein ermüdungsfreies Arbeiten auch bei zeitintensiven Audioprojekten ermöglichen. Die tragenden und beweglichen Teile des Hi-X60 sind aus Metall.

Der Hi-X60kostet 345,- €.

Website