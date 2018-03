Future Retro stellt eine neue Version ihres samplebasierten Percussion-Moduls für das Eurorack vor.

Anzeige

Transient Plus kann jetzt bis zu 600 User-Samples (16 MB) via Micro-SD-Karte an Bord nehmen. Das Factory Set ist bereits mit 400 Percussion-Samples bestückt. Die Samples lassen in einem weiten Bereich tunen und durch diverse Modulations-Quellen manipulieren; Ringmodulation ist auch möglich. Das Modul kostet 249,- US-Dollar, eine Upgrade von der vorherigen Modul-Version 49,- US-Dollar.

Future Retro