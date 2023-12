Künstliche Intelligenz für die Klangerzeugung

FreewareTipp: KI-generierte Sounds mit MicroMusic

Anzeige

MicroMusic ist ein neues KI-Klangrekonstruktionstool für Vital, das für Windows-User kostenlos heruntergeladen werden kann.

Anzeige

Die Software wurde von einem Team von Software-Engineering-Studenten an der University of Waterloo in Ontario, Kanada, entwickelt; sie arbeitet mit dem Vital-Synthesizer-Plugin, das ebenfalls kostenlos downgeloaded werden kann.

MicroMusic soll das Nachbilden von Synthesizer-Sounds schneller und einfacher machen. Der Entwickler erklärt: “Selbst wenn

Sie genau wissen, wie Ihr Synthesizer klingen soll, und selbst wenn Sie

ein Referenz-Sample haben, kann es Stunden harter Arbeit erfordern, um

um Ihren Synthesizer so zu programmieren, dass er genau richtig klingt. MicroMusic übernimmt jetzt den schwierigen Teil für Sie, sodass Sie mehr Zeit mit dem

Musik zu machen und weniger mit Reglern herumzufummeln.”

Beim Verfahren zum Replizieren eines Klangs wird ein Audiosample eingegeben und MicroMusic erzeugt ein Preset für den kostenlosen Softsynth Vital. Die Entwickler haben maschinelles Lernen eingesetzt, um die “optimalen Parameter zu finden und die bestmögliche Klangergebnisse zu erreichen”. Die MicroMusic-KI wurde mit über einer Million von Presets trainiert. Diese Daten wurden von den Entwicklern durch die zufällige Erzeugung von Vital-Presets gewonnen.

Für das Herunterladen von MicroMusic ist keine Angabe der E-Mail oder Anmeldung erforderlich.

Website