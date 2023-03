Ungewöhnlicher Softsynth von Raphael Radna

Freeware Tipp: Xenos Stochastic Synthesizer

Anzeige

Raphael Radna hat einen nicht alltäglichen Softsynth namens Xenos programmiert, den er uns kostenlos (macOS und Windows) zur Verfügung stellt.

Anzeige

Xenos arbeitet mit einer ungewöhnlichen Klangerzeugung auf der Basis der sogenannten dynamischen stochastischen Synthese (DSS) . DSS ist ein Algorithmus, der von dem griechisch-französischen Komponisten Lannis Xenakis entwickelt wurde, der Pionier der Musique Stochastique war und Musik, Technologie und Mathematik miteinander verschmolz. Der DSS-Algorithmus basiert auf dem Konzept der Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Diese Form der Synthese wendet Zufallsvariationen auf sich wiederholende Wellenzyklen an, die durch eine Reihe von Zufallsgeneratoren gesteuert werden, die Parameter wie Dauer und Amplitude kontrollieren. Xenos verfügt über ein sehr einfaches Interface mit drei Bereichen: Pitch, Amplitude und Global. Raphael Radna hat ein Video erstellt, in dem die Funktion verschiedener Regler erklärt und demonstriert wird. Man kann die Art der stochastischen Verteilung in der Sektion Distribution auswählen. Bei den verschiedenen Distributions-Typen handelt es sich um Zufallszahlengeneratoren, die unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten erzeugen, die den Random Walk unterschiedlich beeinflussen. Dies hat wiederum einen erheblichen Einfluss auf die erzeugte Wellenform.

Xenos ist ein Synthesizer für neugierige und experimentierfreudige Synthfreaks.

Website