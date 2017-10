Freeware Tipp: VCV Rack wächst und wächst…

Jede Woche kommen neue Module für das kostenfreie Software-Modularsystem VCV Rack heraus.

Der Entwickler Leonardo Gabrielli (LOG Instruments) stellt uns via GitHub fünf neue Freeware-Module zur Verfügung; darunter sind (neben dem satirischem Brexit-Modul) ein Matrix Modulator, ein Matrix Mixer, ein Spektrum Analyzer und ein DC-Offset-Modul.

Von Leonardo Laguna Ruiz gibt es jetzt Tangents, ein Steiner Parker-artiges Filter (ebenfalls kostenlos via GitHub) und Hora Music arbeitet an einer Software TR-808 und einem Sequenzer im Roland TR-Style (noch nicht released).

