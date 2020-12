606 Koncept Free, eine Software-Version des legendären Roland-Drumcomputers

Freeware-Tipp: TR-606 von Sample Science

Sample Science schenkt uns ein Software-Instrument, das die klassischen Roland-Drumbox TR-606, die u.a. von Richie Hawtin verwendet wurde, wiedererweckt.

Das VST-Instrument 606 Koncept Free steht für Windows-User kostenlos zur Verfügung und bietet neben den Samples des analogen Klassikers diverse Klangearbeitungsmöglichkeiten, wie einen LFO, einen Reverb-Effekt, Tape-Hiss- und Vinyl-Effekte, Filter und diverse Voice-Modes.

Features:

The original 606 Drum Kit

Vinyl, tape-hiss, and sub sound generators

Multi-pitch sum mixers for each drum sound

Multi-LFO

Room reverb

Highpass/Lowpass filter

Amplitude range controls

3 voice modes: polyphonic, monophonic, and legato

