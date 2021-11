Keyboards Digital 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Piano-Instrument für den HALion-Sampler

Freeware Tipp: Novel Piano von Steinberg

Novel Piano ist ein kostenloses Instrument für HALion, das von Sonic Atoms produziert wurde, einer Firma, die sich u.a. mit Libraries für Game-Vertonungen einen guten Namen gemacht hat.

Novel Piano ist ein Instrument für HALion und kann auch mit der Freeware-Variante des Softwaresamplers betrieben werden. HALion Sonic SE 3 ist als kostenloses PlugIn für jede VST3, VST2, AU und AAX kompatible Host Software erhältlich und kann außerdem als Stand-alone Instrument unter macOS und Windows verwendet werden.

Das Novel Piano bietet drei Presets: Scoring Piano besteht aus drei dynamischen Layern, die das Klavier entweder weich, mittel, hart, klar und/oder hell klingen lassen, Fairy Tale Piano wurde mit dem Stummschaltpedal aufgenommen und enthält ein Spielzeug-Glockenspiel als zweiten Sound-Layer, Novel Piano besteht aus einem einzigen Layer und lässt das Klavier weich und sanft klingen. Das Klavier wurde in einem halbtrockenen Raum aufgenommen, wodurch der Sound sehr direkt klingt, ohne den natürlichen Hall zu verlieren.

Auf der Halion-Download-Seite findet man übrigens noch zwei weitere empfehlenswerte Freeware-Instrumente von Cinematic Instruments (ein Glockenspiel und ein spezielle Gitarre mit Flageolet-Sounds). Alle Instrumente lassen sich mit dem Steinberg Download-Assistant herungterladen.

