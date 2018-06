Freeware Tipp: MS EQ Comp Kompressor und EQ

Internet Music Soft aus Japan, die Entwickler des Sound IT! Pro Audio Editors haben ein kostenfreies Kompressor-Plug-in für Mac und Windows herausgebracht.

MS EQ Comp ist in der Lage, ein konventionelles Stereosignal in MS (Mitte/Seite)-Kanäle zu wandeln und diese individuell mit Kompressor, EQ und Laustärke zu bearbeiten. Dadurch kann man u.a. auch die Stereobreite justieren in manchen Situationen gezielter komprimieren. Ausgangseitig wird dann wieder ein Stereo-Signal ausgegeben.

